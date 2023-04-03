VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DSİ geçen yıl 396 tesisi tamamlayarak hizmete sundu
Sudani'den "Türkiye ile yakında stratejik projeler hayata geçirilecek" açıklaması
"Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz"
Martta fiyatı en fazla artan "dana eti" en fazla düşen "kara yoluyla yolcu taşımacılığı" oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanacak
Borsa haftaya düşüşle başladı
03 Nisan 2023 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 09:30:00

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Avusturya'da altın madalya kazandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Avusturya'da düzenlenen turnuvada altın madalya aldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre Hatice Kübra İlgün, Avusturya'nın İnnsbruck kentinde 1-2 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen ve 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Avusturya Açık Tekvando Turnuvası'nda kadınlar -57 kiloda şampiyon oldu.

Etiketler : milli tekvandocu hatice kübra ilgün avusturya altın madalya

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX