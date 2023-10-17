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17 Ekim 2023 Salı 12:23:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 12:23:00

Milli sporcu Şahika Ercümen'den Cumhuriyet'in 100. yılında yeni dünya rekoru

Kaynak: AA

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Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Hatay'da gerçekleştirdiği denemede, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metre ile kırdı.

Milli sporcu Şahika Ercümen, deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için "Hatay'a nefes ol" sloganıyla organize edilen rekor denemesi için zorlu antrenmanlarını tamamladı.

Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında suya giren sporcu, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu 106 metrelik performansıyla geliştirdi.

Etiketler : milli sporcu şahika ercümen cumhuriyet dünya rekoru
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