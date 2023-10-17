Milli sporcu Şahika Ercümen'den Cumhuriyet'in 100. yılında yeni dünya rekoru
Kaynak: AA
Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Hatay'da gerçekleştirdiği denemede, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metre ile kırdı.
Milli sporcu Şahika Ercümen, deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için "Hatay'a nefes ol" sloganıyla organize edilen rekor denemesi için zorlu antrenmanlarını tamamladı.
Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında suya giren sporcu, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu 106 metrelik performansıyla geliştirdi.
- Şahika Ercümen'den Cumhuriyet'in 100. yılında yeni dünya rekoru
- Los Angeles'taki 2028 Olimpiyat Oyunları'na 5 branş dahil edildi
- 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sona erdi
- Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı
- Maç Sonucu: Türkiye 4-0 Letonya
- 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Alexey Lutsenko kazandı