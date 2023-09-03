Milli sporcu Önder, Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı
Kaynak: AA
Milli sporcu Ahmet Önder, Mersin'deki Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda yer aletinde altın madalya kazandı.
Mersin'in ev sahipliğinde 6. kez organize edilen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Ahmet Önder, yer aletinde altın madalya kazandı.
Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde sporcular, bireysel alet finallerinde yarıştı.
Yer aletinde performans sergileyen milli cimnastikçi Ahmet Önder, jüriden topladığı 13,800 puanla ilk sıraya yerleşti ve altın madalya kazandı.
Farklı ülkelerde 8 sporcunun yarıştığı alette, Birleşik Krallık'tan Cameron Lynn 13,600 puanla gümüş, Macaristan'dan Benedek Tomcsanyi 13,550 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
Organizasyonda final müsabakaları devam ediyor.
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