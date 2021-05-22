22 Mayıs 2021 Cumartesi 23:34:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2021 Cumartesi 23:34:00
Milli sporcu Ali Sofuoğlu Avrupa Şampiyonu oldu
Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden 55. Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Ali Sofuoğlu İspanyol rakibi Damian Hugo Quintero'yu yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonanın dördüncü gün akşam seansında erkekler katada Ali Sofuoğlu, İspanyol Damian Quintero'yu mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Dünya ve Avrupa şampiyonu İspanyol Quintero'yu yenen Ali, Türkiye'ye katada ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.