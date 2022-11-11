Milli para masa tenisçi Kübra Korkut dünya şampiyonu oldu

Milli para masa tenisçi Kübra Korkut dünya şampiyonu oldu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kübra Korkut, Granada kentinde süren organizasyonda tek kadınlar sınıf 7 finalinde Hollandalı Kelly Van Zon ile karşılaştı.

Rakibini 3-1 yenen Kübra Korkut, altın madalyaya uzandı.

Bu madalyayla Kübra Korkut, para masa tenisinde şampiyon olan ilk kadın sporcu unvanını da aldı