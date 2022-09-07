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07 Eylül 2022 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:07 Eylül 2022 Çarşamba 10:30:00

Milli otomobil sporcuları, Almanya'da dayanıklılık yarışında piste çıkacak

Kaynak: AA

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Milli otomobil sporcuları Ayhancan Güven, Mustafa Mehmet Kaya, Emir Aşarı ve Ersin Yücesan, Almanya'da Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nin 6. ayağında hafta sonu piste çıkacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, organizasyonun 6. ayağı, hafta sonu Nürburgring Pisti'nde yapılacak.

Türkiye'den Ayhancan Güven, Mustafa Mehmet Kaya, Emir Aşarı ve Ersin Yücesan'ın mücadele edeceği yarışlar, 10 Eylül Cumartesi ve 11 Eylül Pazar günü 6'şar saat halinde gerçekleştirilecek.

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Porsche 911 GT3R direksiyonunda Klaus Bachler, Come Ledogar ve Martin Ragginger ile SP9 kategorisinde, Mustafa Mehmet Kaya Porsche 911 GT3 Cup direksiyonunda Mike Stursberg ve Gabriele Piana ile Cup2 Pro-Am kategorisinde, Emir Aşarı VW Golf TCR direksiyonunda Andrew Angelmann ve Benjamin Leuchter ile SP3T kategorisinde ve Ersin Yücesan da Mercedes AMG GT4 Evo direksiyonunda Max Lamesch, Andreas Patzelt ve Janis Waldow ile SP10 kategorisinde piste çıkacak.

Etiketler : Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED Ayhancan Güven
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