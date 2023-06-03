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03 Haziran 2023 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:03 Haziran 2023 Cumartesi 15:00:00

Milli okçular Mete Gazoz ve Batuhan Akçaoğlu, Hırvatistan'da altın madalya kazandı

Kaynak: AA

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Hırvatistan'da düzenlenen Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinin 2. ayağında milli sporcular Mete Gazoz ile Batuhan Akçaoğlu, altın madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, klasik yay kategorisinde Mete Gazoz, Sloven Den Habjan Malavasic'i 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Makaralı yay kategorisinde ise Batuhan Akçaoğlu, finalde İtalyan Michea Godano'yla karşılaştı. Rakibini 149-144 yenen Batuhan, altın madalya kazandı. Batuhan Akçaoğlu'na madalyasını Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran takdim etti.

Türk sporcular, organizasyonu 4 altın, 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla tamamladı.

Etiketler : türkiye okçuluk federasyonu milli okçu mete gazoz batuhan akçaoğlu hırvatistan altın madalya
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