Milli motosikletçiler Avusturya, Hırvatistan ve Romanya'da piste çıkacak
Kaynak: AA
Milli motosikletçiler hafta sonu Avusturya, Hırvatistan ve Romanya'daki uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun organize ettiği Dünya Moto3 Şampiyonası'nda Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımıyla şampiyonanın onuncu ayağında Avusturya Grand Prix'sinde gaza basacak.
Genç motosikletçi Deniz, 18-20 Ağustos tarihlerinde Red Bull Ring-Spielberg Pisti'nde ödül kürsüsünde yer almayı hedefliyor. TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3'te yarışan milli sporcu, 19 Ağustos Cumartesi günü sıralama turlarında, 20 Ağustos Pazar günü ise TSİ 12.00'de ana yarışta boy gösterecek.
Enes Çakır ile Berkay Sarıay ise Romanya'da yarışacak
Balkan Motosiklet Birliği'nin (BMU) organize ettiği Avrupa Süpermoto Şampiyonası ise hafta sonu Romanya'da düzenlenecek.
Broşov şehrindeki Prejmer Süpermoto Pisti'nde 18-20 Ağustos tarihlerinde yapılacak şampiyonanın final ayağında Türkiye'yi genç motosikletçiler Enes Çakır ve Berkay Sarıay temsil edecek.
Avrupa Ralli Kupası'nda ise Süleyman Aydın gaza basacak
Avrupa Ralli Kupası'nın üçüncü ayak yarışı ise 20-26 Ağustos tarihlerinde Hırvatistan'ın Knin şehrinde gerçekleştirilecek.
Süleyman Aydın, Hırvatistan'da podyumun zirvesine çıkmak için mücadele edecek.
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