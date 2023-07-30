Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da "superpole" yarışını kazandı
Kaynak: AA
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya ayağında superpole yarışında birinci oldu.
Sezonun 8. ayağında superpole yarışı, Most Pisti'nde 10 tur üzerinden yapıldı.
Pata Yamaha Prometeon takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmana puan veren yarışta birinciliği elde etti.
Büyük Britanyalı Jonathan Rea ikinci, sürücüler klasmanının lideri İspanyol Alvaro Bautista ise üçüncü sırada yer aldı.
Çekya ayağında hafta sonunun son yarışı TSİ 15.00'te başlayacak.
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