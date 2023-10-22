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22 Ekim 2023 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:22 Ekim 2023 Pazar 11:00:00

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3'ün Avustralya ayağında birinci oldu

Kaynak: AA

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Milli motosikletçi kariyerindeki üçüncü Moto3 zaferine ulaştı.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Avustralya'da düzenlenen 16. ayağını birinci bitirdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarış, Phillip Island Pisti'nde 21 tur üzerinden yapıldı.

Milli sporcu Deniz Öncü, yağmur altında yapılan yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçerek kariyerindeki üçüncü Moto3 zaferine ulaştı.

Deniz, son turda kazandığı yarışla takımı Red Bull KTM Ajo'ya 200. galibiyetini aldırdı.

Yarışta, Japon Ayumu Sasaki ikinci, Avustralyalı Joel Kelso üçüncü oldu.

Deniz, genel klasmanda 180 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Etiketler : motosikletçi deniz öncü moto3
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