Milli kick boksçular, Özbekistan'da 12 madalya kazandı

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, başkent Taşkent'te gerçekleştirilen organizasyondan 7 altın ve 5 gümüş madalyayla döndü.

Milli sporculardan Selvinaz Cura, Furkan Şahin, Okan Buğra Karaman, Mevlüt Can Güngör, Kevser Ertuğral, Zekiye Yılmaz ve Koray Yağmur sıkletlerinde şampiyon oldu.

Perrun Şahin, Hakan Karagöz, Gaye Nur Yıldırım, Musa Tan ve Derya Kırmızıgül ise ikincilik kürsüsünde yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, milli takımı ve teknik ekibi tebrik ederek, "Bu turnuva, Konya'da yapılacak İslami Dayanışma Oyunları öncesi iyi bir hazırlık oldu. Milli takımlarımıza İslami Dayanışma Oyunları, Büyükler Avrupa Şampiyonası ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.