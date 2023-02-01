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01 Şubat 2023 Çarşamba 18:12:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 18:12:00

Milli kayakçı Sıla Kara Bosna Hersek'te bronz madalya kazandı

Kaynak: AA

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Alp Disiplini Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, Bosna Hersek'te düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay yıldızlı sporcu Sıla Kara, 11 ülke ve 23 sporcunun katıldığı Uluslararası FIS Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Alp Disiplini Milli Takımı sporcusu Sıla Kara ayrıca, 113 FIS puanı alarak kendi puanını geliştirdi.

Etiketler : türkiye milli kayakçı sıla kara bosna hersek bronz madalya
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