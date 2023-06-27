Milli halterciler, 17 Yaş Altı Asian Open Şampiyonası'ndan 4 madalya ile döndü
Kaynak: AA
Milli halterciler, Özbekistan'da yapılan 17 Yaş Altı Asian Open Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taşkent'te gerçekleştirilen organizasyonda kadınlarda 45 kiloda Fatma Sena Kolçak, toplamda 117 kiloluk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonada, kadınlar 55 kiloda milli sporcu Zeynep Şimşek toplamda 141 kiloluk, 49 kiloda Leyla Şanay 136 kiloluk, erkeklerde ise 49 kiloda yarışan milli sporcu Ali Kılıç toplam 155 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandılar.
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