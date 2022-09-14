Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, dünya şampiyonu oldu
Kaynak: DHA
Milli Güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kilo finalinde Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamza'yı 6-0 mağlup eden milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, altın madalyanın sahibi oldu.
Milli güreşçi, kariyerinde ikinci kez dünya şampiyonu olma başarısı gösterdi.
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