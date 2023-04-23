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Milli güreşçi Selçuk Can Avrupa üçüncüsü oldu
23 Nisan 2023 Pazar 20:26:00 - Güncelleme:23 Nisan 2023 Pazar 20:26:00

Milli güreşçi Selçuk Can Avrupa üçüncüsü oldu

Kaynak: AA

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Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Selçuk Can, bronz madalya kazandı.

Başkent Zagreb'de yapılan organizasyonun son gününde Selçuk Can, grekoromen stil 72 kilo bronz madalya müsabakasında Ukraynalı Andrii Kulyk ile karşılaştı. Rakibini 5-1 yenen milli güreşçi, Avrupa üçüncüsü oldu.

Selçuk, geçen yıl Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda da bronz madalya elde etmişti.

Kerem Kamal ve Murat Fırat bronz madalya maçlarını kaybetti

Geçen yılın Avrupa şampiyonları Kerem Kamal ve Murat Fırat, bronz madalya maçlarını kaybederek organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Grekoromen stilde 60 kiloda Türkiye'yi temsil eden Kerem Kamal, Sırbistan adına mücadele eden Georgii Tibilov'a, 67 kiloda güreşen Murat Fırat da Norveçli Haavard Joergensen'e yenilerek Zagreb'de kürsünün uzağında kaldı.

Etiketler : Zagreb Kerem Kamal Selçuk Can Avrupa üçüncüsü Milli güreşçi
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