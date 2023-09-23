Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Başkent Belgrad'daki organizasyonda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda final müsabakasında İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaştı.

Kariyerinde 5 dünya, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, Mirzazadeh'e karşı maçın son anlarına kadar üstün bir oyun sergiledi. Son saniyelere de 2-1'lik Rıza'nın üstünlüğüyle girilirken, son anda Mirzazadeh, Rıza'yı minderin dışına taşıyarak skoru 2-2 yaptı. Bu sonuçla Mirzazadeh, 2-2'lik skorda son sayıyı kazanan sporcu avantajıyla altın madalyaya ulaştı. Rıza Kayaalp, gümüş madalyada kaldı.

Milli güreşçi, geçen yıl finalde İranlı rakibi Mirzazadeh'i mağlup ederek 5. kez dünya şampiyonu olmuştu.

FİNAL MAÇINI HEMŞEHRİLERİ DEV EKRANDAN İZLEDİ



Milli güreşçi Kayaalp'in final müsabakası, memleketi Yozgat'ta da dev ekrandan izlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda Kayaalp'in final müsabakasını annesi Sevgi, babası Kelami Kayaalp ile Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Celal Köse ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Başkent Belgrad'daki organizasyonda Rıza Kayaalp'in, finalde İranlı Amin Mirzazadeh'e kaybetmesi, Kayaalp'in ailesi ve hemşehrilerini üzdü.

Maçı izlerken büyük bir heyecan yaşayan anne Sevgi Kayaalp, oğlunun altın madalyayı kazanması için sürekli dua etti.

Anne Kayaalp, gazetecilere, final maçını izlemek için Cumhuriyet Meydanı'na gelen herkese teşekkür etti.

Kayaalp, "Oğlumun canı sağ olsun o benim için yine şampiyon. 100'ü geçkin madalyası var. Rakibini yense Türk bayrağını dalgalandırsa, İstiklal Marşı'nı söyletse iyi olurdu ama olmadı, canı sağ olsun. Oğlumla gururluyum." dedi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da "Gönül isterdi ki altın madalya ile dönelim. Rıza bu toprakların evladı. Bütün hemşerilerimizle maçı izledik, o da elinden geleni yaptı. Rıza gönlümüzün şampiyonu." diye konuştu.

Belediye Başkanı Celal Köse ise Rıza Kayaalp ile her zaman gururlandıklarını belirterek, "12 kez Avrupa, 5 kez de dünya şampiyonu oldu. Bunun finali inşallah olimpiyat şampiyonu olacak." ifadelerini kullandı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN BAK'TAN TEBRİK



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli güreşçi Kayaalp'i tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, Rıza Kayaalp için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan'nın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, gümüş madalya kazandı ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota hakkı elde etti. Rıza kardeşimi canıgönülden kutluyor, 5. kez katılacağı olimpiyatlarda altın madalya kazanıp eksik olan parçayı tamamlayacağına inanıyor, şampiyona boyunca ter döken sporcularımızı da tebrik ediyorum."

BURHAN AKBUDAK, 5. OLDU



Öte yandan grekoromen stil 82 kiloda Burhan Akbudak, bronz madalya mücadelesinde bireysel tarafsız sporculardan Aues Gonibov'a 6-3 yenildi ve organizasyonda 5. sırada yer aldı.