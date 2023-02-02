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02 Şubat 2023 Perşembe 16:26:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 16:26:00

Milli golfçü Leon Kerem Açıkalın, ABD'deki turnuvada ikinci oldu

Kaynak: AA

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Milli golfçü Leon Kerem Açıkalın, ABD'de katıldığı WM Phoenix Open Pre-Qualification müsabakasında ikinci olarak final elemesinde oynama hakkı elde etti.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu, üniversite eğitimini sürdürdüğü ABD'nin Arizona eyaletindeki Gilbert şehrinde yer alan Western Skies Golf Sahası'nda oynanan mücadelede, 71 profesyonel PGA Tour oyuncusu ve kendinin içinde bulunduğu 10 amatör kolejler ligi oyuncusuyla mücadele etti.

Leon, müsabakaları -6 gross skorla 81 oyuncu arasında ikinci olarak tamamladı ve final elemesinde oynama hakkı kazandı. Milli golfçü, 6 Şubat Pazartesi günü Scottsdale'de yer alan McCormick Ranch Golf Sahası'nda yapılacak WM Phoenix Open Final Qualification müsabakasında 100 oyuncu arasında tek amatör sporcu olarak mücadele edecek.

Oynanacak final eleme müsabakasında ilk üç sırayı alan golfçüler, 9-12 Şubat tarihlerinde Arizona eyaletinin yine Scottsdale şehrinde oynanacak ve dünyanın en büyük profesyonel golf organizasyonu olan PGA Tour'un resmi turnuva takviminde yer alan 20 milyon dolar para ödüllü "Waste Management Phoenix Open"da yarışmaya hak kazanacak.

Leon Kerem Açıkalın, final elemelerini geçerek "Waste Management Phoenix Open" turnuvasında oynamaya hak kazanırsa, Türkiye golf tarihinde ilk defa bir Türk golfçü, PGA Turnuvası'nda yarışma başarısı göstermiş olacak.

Etiketler : türkiye golf federasyonu golfçü leon kerem açikalin
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