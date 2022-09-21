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Milli futbolcu Merih Serie A'da ayın futbolcusu ödülüne aday gösterildi
21 Eylül 2022 Çarşamba 16:18:00 - Güncelleme:21 Eylül 2022 Çarşamba 16:18:00

Milli futbolcu Merih Serie A'da ayın futbolcusu ödülüne aday gösterildi

Kaynak: AA

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, eylül ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

İtalya Serie A'dan yapılan açıklamada, eylül ayının futbolcusu ödülü için Serie A istatistiklerinden yola çıkılarak adayların belirlendiği bildirildi.

Buna göre, Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, Napoli'nin sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Güney Koreli Kim Min Jae, Udinese'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Lazio'nun Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic ve Milan'ın Fransız kanat oyuncusu Theo Hernandez ödül için aday gösterildi.

Milli futbolcu Demiral, ligde 7 hafta sonunda 17 puanla zirveye ortak konumda olan Atalanta'nın 11 gol atıp, sadece 3 gol yemesinde performansıyla doğrudan katkı yaptı.

Merih Demiral, 11 Eylül'de oynanan ligin 6. haftasındaki Cremonese maçında da takımının tek golüne imzasını atmıştı.

Milli stoper, eylül ayı futbolcusu ödülü için aday gösterildiğini Twitter hesabından da paylaştı.

Ayın oyuncusunu belirlemek üzere İtalya Serie A'nın sitesinde çevrim için yapılacak oylama, 25 Eylül Pazar gününe kadar açık kalacak.

Etiketler : milli futbolcu merih demiral ödül
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