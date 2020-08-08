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08 Ağustos 2020 Cumartesi 14:01:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 14:01:00

Milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'ye veda etti

Kaynak: AA

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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli kulübe veda etti.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yayımlayan 30 yaşındaki oyuncu Hasan Ali Kaldırım, "Büyük Fenerbahçe camiasına... 2012 yılında başlayan Fenerbahçe maceram, 8 yılın ardından sona erdi. Kayserispor'dan gelip, toy ve heyecanlı bir şekilde girdiğim bu kapıdan, kaptanlık mertebesine erişmiş tecrübeli bir futbolcu olarak çıkıyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımda forma giydiği 8 sezonda birer kez lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Hasan Ali Kaldırım, şu görüşlerini aktardı:

"Artık bambaşka bir yolculuğa başlıyor ve zihnimde hep iyi anılarla ayrılıyorum Fenerbahçe'den. Benim bu kulübe transferimi sağlayan ve ömür boyu unutmayacağım bir şeref madalyasına sahip olmama vesile olan eski başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bununla birlikte, bana zor zamanlarımda göstermiş oldukları destekten ötürü mevcut başkanımız Ali Koç ve yönetimine, 8 yıl boyunca uyum içinde çalıştığım hocalarıma ve teknik personele, her zaman biz futbolcuların tüm dertleriyle ilgilenen idari personele, kulüp emekçilerine şükranlarımı sunuyorum."

Fenerbahçe taraftarına da seslenen Hasan Ali Kaldırım, "Oynadığım süre boyunca kimilerini mutlu, kimilerini mutsuz etmiş olabilirim. Ancak emin olduğum bir şey var ki 3 numaralı çubukluyu giyebilmek için, her zaman hazır olmak için tüm gayretimi gösterdim. Oynadığım ve oynamadığım her an motivasyonumu yüksek, iş ahlakımı ve disiplinimi en üst seviyede tutarak, bu formaya, arkamızdaki milyonlarca taraftara layık olmaya çalıştım. Şimdi 3 numaralı çubukluyu, bu formanın kıymetini ve sorumluluğunu her zaman bilmenin huzuruyla soyunma odasına bırakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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