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27 Ocak 2024 Cumartesi 09:15:00 - Güncelleme:27 Ocak 2024 Cumartesi 09:15:00

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geliyor

Kaynak: AA

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Fenerbahçe Kulübü, İspanya'nın Atletico Madrid ekibinde forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"2023-2024 sezonu ara transfer döneminde futbol takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir."

Etiketler : milli futbolcu çağlar söyüncü fenerbahçe istanbul
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