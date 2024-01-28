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28 Ocak 2024 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 09:00:00

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıktı

Kaynak: AA

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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, ligde ilk kez bir maçta süre aldı.

Real Madrid'in, LaLiga'nın 22. haftasında Las Palmas'a konuk olduğu maçta ev sahibi ekip 53. dakikada Javi Munoz'un golüyle 1-0 öne geçti.

Vinicius Junior'ın 65. dakikadaki golüyle beraberliği yakalayan Real Madrid, 84. dakikada Aurelien Tchouameni'nin golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Maçın 81. dakikasında Rodrygo'nun yerine oyuna dahil olan Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıktı.

Milli futbolcu, daha önce birer İspanya Kral Kupası ve Süper Kupa maçında forma giymişti.

ARDA GÜLER'DEN "DEVAMI GELECEK" MESAJI

İspanyol kulüpten yapılan görüntülü paylaşımda, Arda Güler, "LaLiga'da ilk maçıma çıktığım ve kazandığımız için çok mutluyum. Devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

Etiketler : milli futbolcu arda güler real madrid maç
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