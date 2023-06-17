Milli eskrimci Enver Yıldırım, Türkiye'ye tarihi bir başarı kazandırdı

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Bulgaristan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda kılıç kategorisinde bronz madalyanın sahibi olarak Türkiye'ye tarihindeki ilk madalyayı kazandırdı. Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Filibe kentinde devam eden organizasyonda Enver Yıldırım, üçüncü olarak bronz madalyayı elde etti. Bu başarıyla Ay yıldızlı eskrimci, Türkiye'ye büyüklerde tarihteki ilk bireysel Avrupa Şampiyonası madalyasını kazandırmış oldu.

Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası yarın sona erecek, ancak Milli eskrimci Enver Yıldırım'ın elde ettiği bronz madalya Türk eskrim tarihinde unutulmaz bir yer edinecek.