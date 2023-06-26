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26 Haziran 2023 Pazartesi 16:38:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 16:38:00

Milli dağcı Tunç Fındık, 14x8000 projesini bitiren ilk Türk oldu

Kaynak: AA

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Milli dağcı Tunç Fındık, bu branşta "olimpiyat şampiyonluğu" olarak nitelendirilen ve Dünya'da sadece 45 kişinin tamamlayabildiği 14x8000 projesini başarıyla bitiren ilk Türk sporcu oldu.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı sporcu Tunç Fındık, projenin 14. ve son ayağı Pakistan'daki Nanga Parbat (8125 metre) tırmanışını sonuçlandırıp, bu seriyi tamamlayan ilk Türk sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.

Federasyon ayrıca, Türk dağcılık sporuna böyle bir başarıyı yaşattığı için Tunç Fındık'ı tebrik etti.

Tunç Fındık, 14x8000 projesi kapsamında 2006 yılında başladığı tırmanışlarında sırasıyla; Everest (Nepal), Cho Oyu (Nepal), Lhotse (Nepal), Dhaulagiri (Nepal), Makalu (Nepal), Kanchenjunga (Nepal), K2 (Pakistan), Shishapangwa (Tibet), Manaslu (Nepal), Gasherbrum II (Pakistan), Broad Peak (Pakistan), Annapurna I (Nepal) ve Gasherbrum I (Pakistan) zirvelerine çıkmıştı.

Etiketler : milli dağcı tunç fındık olimpiyat şampiyonluğu türkiye dağcılık federasyonu
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