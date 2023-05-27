Milli cimnastikçi Mehmet Ayberk Koşak Bulgaristan'da gümüş madalya kazandı
Kaynak: AA
Milli cimnastikçi Mehmet Ayberk Koşak, Bulgaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda gümüş madalya elde etti.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli cimnastikçiler, Varna'da düzenlenen organizasyonda serilerini sundu.
Halka aleti finalinde 14.133 puan alan Mehmet Ayberk Koşak, gümüş madalya kazandı.
Organizasyonda Ermeni Artur Avetisyan 14.700 puanla birinci, aynı ülkeden Artur Davtyan ise 14.066 puanla üçüncü oldu.
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