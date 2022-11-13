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13 Kasım 2022 Pazar 15:44:00 - Güncelleme:13 Kasım 2022 Pazar 15:44:00

Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu

Kaynak: AA

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Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Tayfun Taşdemir altın madalya kazandı.

Güney Kore'nin Donghae şehrinde düzenlenen şampiyonanın finalinde Tayfun, İspanyol rakibi Ruben Legazpi'yle karşılaştı. Rakibini 50-14 yenen Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu.

Tayfun'un bu başarısıyla Türkiye'ye 19 yıl sonra bu organizasyondaki ilk altın madalyayı getirdi. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda son olarak 2003 yılında Semih Saygıner şampiyonluk elde etmişti.

Etiketler : Güney Kore Donghae şehri Tayfun Taşdemir
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