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17 Eylül 2023 Pazar 17:15:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 17:15:00

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, Belçika'da şampiyon oldu

Kaynak: AA

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Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, olimpiyatlara kota puanı veren Uluslararası Belçika Turnuvası'nda tek kadınlarda altın madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Leuven kentindeki organizasyonda ilk turda Bulgar Kaloyana Nalbantova ve ikinci turda Japon Sorana Yoshikawa'yı 2-0 yenen Neslihan, çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Danimarkalı Julie Dawall Jakobsen'i 2-0 mağlup eden milli badmintoncu, yarı finalde Belçika'dan Lianne Tan'ı 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde karşılaştığı Danimarkalı 1 numaralı seribaşı Line Christophersen'e 21-11, 14-21 ve 21-17'lik setlerle 2-1 üstünlük sağlayan Neslihan Yiğit Arın, şampiyon oldu.

Çift kadınlarda ise yarı final maçını kaybeden Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci ikilisi, bronz madalya aldı.

Etiketler : badminton neslihan yiğit arın belçika şampiyon
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