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27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:54:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:54:00

Milli atlet Oğuz Akgül'ün hedefi Tokyo Olimpiyatları

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Atletizmde 4x400 bayrak milli takımı sporcusu Akgül, "Şu an en önemli hedefim 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmek" dedi.

Ankara'da 28 yaşında başladığı atletizmde 400 metrede altın madalya kazanan milli atlet Oğuz Akgül, en büyük hedefinin 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almak olduğunu söyledi.

Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden 32 yaşındaki Oğuz Akgül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olimpiyatların 2021 yılına ertelenmesi, çalışmaları ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Atletizme tesadüfen 2016 yılında badminton hocası olan kuzeni sayesinde başladığını anlatan Oğuz, "Kuzenim aynı zamanda çocukluk arkadaşımdı. Bana küçüklüğümde iyi koştuğumu, atletizme başlamam durumunda başarılı olacağımı telkin etti. Bir iki deneme sonrası bende potansiyel olduğu fark edildi. Öylece başladım." diye konuştu.

Oğuz, spor yaparken bir taraftan da çalışmak zorunda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"30 yaşında milli takıma girdim. 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye şampiyonalarında ikinci ve üçüncülük dereceleri elde ettim. Ama beni en çok mutlu eden 2019 yılındaki derecemdi. O sene 400 metre açık pist yarışmalarında Türkiye şampiyonu oldum. Geçtiğimiz yıl yapılan Balkan Atletizm Şampiyonası'nda da bronz madalya alarak 3. oldum. Sabahları işe gider, akşamları antrenman yapardım. 2 yıl Bursaspor'da, bir süre Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor'da koştum. Son bir yıldır da İstanbul Büyükşehir Belediyespor için koşuyorum."

"TÜRKİYE'DE 400 METRE YARIŞLARINDAKİ EN YAŞLI ŞAMPİYONUM"

Oğuz, 2019 yılında 400 metrede elde ettiği Türkiye şampiyonluğunun kendisine aynı zamanda bu alandaki en yaşlı sporcu unvanı kazandırdığını söyledi.

"31 yaşında şampiyon oldum." diyen Oğuz, şöyle devam etti:

"Bu yılki Türkiye şampiyonalarına hazırlanıyorum ve bu unvanı 32 yaşında tekrar almak istiyorum. Bir sonraki yıl 33, bir diğer yıl mümkünse bunu 34 yaşında da kazanmak istiyorum. O açıdan ulusal yarışmayı çok önemsiyorum. Şu an en önemli hedefim 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmek. Onun için Avrupa ve dünya salon şampiyonalarına katılıp kota almak ve ülkemi, ay-yıldızlı bayrağımı olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum."

Milli sporcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi iyi bir salon sezonu geçirdiğini anlatarak, "400 metrede 47.58 gibi bir derece ile koştum. 4x400 bayrak takımına katılıp 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alacakken Kovid-19 salgını başladı. Yarın yarışacakmışız gibi çalışmalarımıza devam ettik. O süreçte federasyon ve antrenörlerimizle video konferans yoluyla düzenli görüştük." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyeri bittikten sonra öğretmenlik yapıp genç sporcular yetiştirmeyi planladığını aktaran Oğuz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vücudum ne kadar kaldırır bilmiyorum ama 37 yaşıma kadar koşmak istiyorum. Ben 28 yaşında atletizme başladım ve geç kaldığımı düşünüyorum. Onun için öğrencilerimi daha ilkokuldan yetiştirmek ve spora kazandırmak istiyorum. Okullarda taramalar yapıp yetenekli çocukları tespit edebilirsek, Türk atletizminin çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum."

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