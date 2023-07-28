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Milli atlet Edanur Tulum, EYOF'ta gümüş madalya kazandı
28 Temmuz 2023 Cuma 12:23:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 12:23:00

Milli atlet Edanur Tulum, EYOF'ta gümüş madalya kazandı

Kaynak: AA

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Milli atlet Edanur Tulum, Slovenya'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) gümüş madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Edanur, Maribor kentinde yapılan organizasyonda 400 metrede yarıştı.

Yarışta 53.32'lik zamanıyla kişisel en iyi derecesini elde edip, gümüş madalya kazanan Edanur, aynı zamanda 18 ve 20 yaş altı Türkiye rekorlarını da kırdı.

Etiketler : atlet edanur tulum gümüş madalya
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