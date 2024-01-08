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Milli atlet Berke Akçam, 300 metrede iki Türkiye rekoru kırdı
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08 Ocak 2024 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 07:30:00

Milli atlet Berke Akçam, 300 metrede iki Türkiye rekoru kırdı

Kaynak: AA

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Milli atlet Berke Akçam, Bursa'da yapılan Olimpik Deneme Salon Yarışları'nda 300 metrede iki Türkiye rekoruna imza attı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli atlet Berke Akçam, organizasyonun ikinci gününde yarıştı.

Berke, 300 metrede 32.80'lik derecesiyle 23 yaş altı ve büyükler Türkiye rekorunu kırdı.

Etiketler : türkiye atletizm federasyonu atlet berke akçam rekor
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