Michael Bradley: Trump'ın ar damarı çatlamış

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05 Haziran 2020 Cuma 12:32:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 12:37:00

Michael Bradley: Bomboş bir başkanımız var. Trump'ın ar damarı çatlamış

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MLS ekiplerinden Toronto'da forma giyen Michael Bradley, ABD Başkanı Donald Trump'ın ahlaksız biri olduğunu söyledi.

2014'te Roma'dan Toronto'ya transfer olan 32 yaşındaki futbolcu Michael Bradley, Minnesota'da polis tarafından öldürülen George Floyd ile ilgili yaptığı açıklamalar sebebiyle ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi.

Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin dört bir yanında ırkçılık karşıtı protestolar başladı. Sporcular da ırkçılık karşısındaki seslerini yükseltirken 2006'dan beri ABD Milli Takımı formasını giyen Bradley, bir video konferansta basın mensuplarına Trump ile ilgili şunları söyledi:

"Bomboş bir başkanımız var. Trump'ın ar damarı çatlamış, onda ahlaka dair hiçbir şey yok."

"Trump'ın liderlik vasfı yok. Üç buçuk yıldır koltuklarında oturan ve Trump'ın işlediği her suça ortaklık eden Cumhuriyetçi senatörlerde de liderliğe dair hiçbir şey yok."

"Çok sinirliyim, dehşete düştüm. Üzgünüm. Bu sistemin değişmesi için elimden geleni yapmakta kararlıyım; çünkü bu bitmek zorunda ve hepimiz bu değişimin parçası olmalıyız."

"Eğer bunları düzeltme şansımız olursa Trump bir daha başkan olamaz. Bu kadar basit.

"Kasım ayında insanların sandık başına gidip sadece kendileri için iyi olanı, kendi statüleri, kendi işleri, kendi vergileri için iyi olanı değil; bundan daha fazlasını düşünmelerini umuyorum. Umarım insanlar sandık başına gidebilir ve birçok yönden ülkemizin ve demokrasimizin geleceğinin tehlikede olduğunu anlayabilirler."

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