MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Süper Kupa tepkisi: TFF Süper Kupa krizinde süreci yönetemedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde "Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifika Töreni"nde değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarında öne çıkan satırbaşları şöyle:

SÜPER KUPA FİNALİ

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak son anda iptal edilen Süper Kupa Finali hakkında konuşan Bahçeli, "Riyad'da oynanması gündemdeyken ertelenen Süper Kupa finalinden sonra yaşanan sipariş heyecan dalgası Türkiye'nin bölgesel ilişkilerini ve diyalog köprülerini dinamitlemekten başka bir işe yaramamıştır. Türk futbolunda olmayan tek şey futboldur. TFF süreci yönetemediği gibi Fenerbahçe ve Galatasaray da sağduyulu hareket edememiştir. Hiç kimse Atatürk üzerinde siyasi hesaplaşma üzerinde koşmamalıdır. Muhalefet partilerinin Türkiye'yi kötülemek için çok çirkin yollara tevessül ettikleri saklanamaz. Atatürk'le bağlantısı kalmayanların çığırtkanlık yapmaları sahtekar siyasetten başka bir şey değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye demektir, istiklal, istikbal demektir" diye konuştu.

Kimse Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden siyasi hesaplaşma sayfası açmanın peşinde koşmamalıdır. Atatürk'ün bir futbol müsabakasında istismarı müsabakanın günler öncesinde her ihtimalin hesaplanarak tedbirlerin alınmaması ihmal veya öngörüsüzlük olarak değerlendirilemez. Böyleyse Türk futbolu duvara toslamış demektir.

'HİLAFET TARTIŞMALARI HASTALIKLIDIR'

Anayasa'nın ilk 4 maddesini hatırlatan MHP lideri Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin rejim arayışı yoktur, olması düşünülemez. Anayasa'nın 1'inci maddesi devletin şeklini tanımlar" diye konuştu. Bahçeli, "Kuruluş ruhuna, hukuki idaresine, felsefesine, karar ve ilkelerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Her türlü polemiğin de karşısında duracağız. Hilafet tartışmasını kamçılayanların, alarm zilleri çalanların hepsi hastalıklıdır" dedi. Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

"30 Aralık Cumartesi günü Anıtkabir'de bağıran bir sapığın provokasyonu ile yılın ilk günü Galata'da düzenlenen yürüyüşte 'Hilafet bayrağı açtığı' iddiasıyla saldıran meczubun hadisesi tesadüf değildir."

"Ey cahiller, ey kendini bilmezler, hilafet bayrağı diye bir şey var mıdır? Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır Böyle bir bayrağa tarihin hangi döneminde şahit olunmuştur. Şayet hazımsızlık Kelime-i Tevhid'deyse tarafımızı ve kararımızı açık bir şekilde söylüyor ve tarihe not düşüyorum; Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah"

YARGITAY'IN CAN ATALAY KARARI

Diktatörlük olsaydı her akşam televizyonlarda ileri geri konuşanlar Can Alatay davasıyla ilgili yargıya meydan okuyanlar nasıl tutunacak. Diktatörlük olsaydı cezaevindeki bir terörist Türk devletine nasıl işgalci diyecekti?AYM hakkımızı ne zaman savunacak? Adalet ve hukuk namusuna bir nebze de olsa sahip olduğunu ne zaman gösterecektir? Yargıtay'ın şerefli hakimlerini yürekten kutluyor ve aldıkları kararı destekliyoruz."