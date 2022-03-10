MHK Başkanı Gündoğdu: Aldığımız kararla ilgili operasyon veya temizlik gibi değerlendirme yapılmasını kabul etmiyorum

MHK Başkanı Gündoğdu: Aldığımız kararla ilgili operasyon veya temizlik gibi değerlendirme yapılmasını kabul etmiyorum

Ferhat Gündoğdu, "Bazı arkadaşlarımız bilerek ya da bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlar içinde olmaya başladı. Bunun hakemliği olumsuz etkilendiği tespit ettik." dedi.

MHK Başkanı Gündoğdu, "Bunun arkasında hiçbir kulüp veya federasyon yetkilisi yok. Hiç kimseden talep gelmedi. Bu, benim ve kurulumun hazırladığı listedir. Tamamen ben sorumluyum." şeklinde konuştu.