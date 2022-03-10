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10 Mart 2022 Perşembe 13:39:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 13:39:00

MHK Başkanı Gündoğdu: Aldığımız kararla ilgili operasyon veya temizlik gibi değerlendirme yapılmasını kabul etmiyorum

Kaynak: AA

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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, "Aldığımız kararla ilgili operasyon veya temizlik gibi değerlendirme yapılmasını kabul etmiyorum. Çalışılan bir projenin birinci etabı olarak tanımlıyoruz." ifadesini kullandı.

Ferhat Gündoğdu, "Bazı arkadaşlarımız bilerek ya da bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlar içinde olmaya başladı. Bunun hakemliği olumsuz etkilendiği tespit ettik." dedi.

MHK Başkanı Gündoğdu, "Bunun arkasında hiçbir kulüp veya federasyon yetkilisi yok. Hiç kimseden talep gelmedi. Bu, benim ve kurulumun hazırladığı listedir. Tamamen ben sorumluyum." şeklinde konuştu.

Etiketler : Ferhat Gündoğdu kulüp veya federasyon MHK Başkanı Gündoğdu
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