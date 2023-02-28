Mete Gazoz'a olimpiyat şampiyonluğunu getiren ok, depremzedeler yararına 200 bin liraya satıldı

Mete Gazoz'a olimpiyat şampiyonluğunu getiren ok, depremzedeler yararına 200 bin liraya satıldı

Olimpiyat şampiyonu Mete'nin, geliri "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların eğitiminde kullanılması için bağışladığı oku, eski milli okçu ve iş insanı Murat Akkaya satın aldı.

Murat Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 200 bin liraya oku satın aldığını belirterek, "Oku, Mete Gazoz'a geri bıraktım. İnşallah, ikinci olimpiyat şampiyonu olduğunda okumu alacağım." ifadelerini kullandı.