VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de enflasyon 41 yılın zirvesine çıktı
Suikasta dair yeni detaylar ortaya çıktı
Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu!
Türkiye krizde arabulucu oldu!
Bağcılar'da sağanak nedeniyle su altında kalan araçlar kurtarılıyor
"Hedef, teknolojiye yön vermek"
ABD Başkanı Biden'ın İsrail ziyaretinde 5 konu öne çıkacak
Türkiye dünya inşaat malzemeleri ihracatında 5'inciliğe yükseldi
Beşiktaş, Avusturya kampında çalışmalarını sürdürdü
Datça'da orman yangını
Abe Şinzo suikastı Japon siyasetini nasıl etkileyecek
Neslican Tay'ı anlatan 'Demir Kadın: Neslican' filmi, 27 Ocak'ta vizyona girecek
TSK'da FETÖ ile yoğun mücadele
Türkiye ve BAE heyetleri İstanbul'daki yatırım çalıştayında bir araya geldi
Tahıl ambarının kilidini Türkiye kıracak
KYK faizleri silinecek mi?
Denizin Reisleri milli torpidoyla güçlendi
Türkiye'ye açık teklif: Türkiye ile birlikte altın üretmek istiyoruz
Başına poşet geçirilmiş halde bulundu
Bakanlık, Kıyıların Ve Çevrenin Temiz Tutulması İçin Çalışmalarını Sürdürüyor
Türkiye'den ABD'ye dikkat çeken FETÖ mesajı
Bakan Nebati'den net mesaj: Müsamaha göstermeyeceğiz
Darbe itirafı! Türkiye'yi tehdit etmişti
İki ülkeden doğal gaz krizine karşı hamle!
13 Temmuz 2022 Çarşamba 18:13:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2022 Çarşamba 18:28:00

Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu!

ABONE OL

Medipol Başakşehir kulübü, Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil'i renklerine kattı. Başakşehir, Mesut Özil transferi için resmi açıklamayı yaparken, yıldız isim için yarın saat 12:00'de imza töreni düzenlenecek.

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan ve geçtiğimiz günlerde yolları ayılan Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu. Medipol Başakşehir kulübü, Mesut Özil'i renklerine bağladı.

BAŞAKŞEHİR'DEN MESUT ÖZİL İMALI PAYLAŞIM

Başakşehir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "...birgün yollarımız Başakşehir'de kesişecek" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, 2018 yılında Başkan Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı Mesut Özil açıklamasına gönderme olarak algılandı. Öyle ki Başkan Gümüşdağ Bild'e yaptığı açıklamada, "Mesut Özil, çok değerli bir futbolcu. Umarım bir gün yollarımız Başakşehir'de kesişir. Eğer bizimle olmak isterse onun için her şeyi yaparız" demişti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ! İMZALAR YARIN ATILACAK

Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra Turuncu-Lacivertliler, Mesut Özil transferini duyurdu. Başakşehir yarın saat 12:00'de Mesut Özil için imza töreni düzenleyecek.

FENERBAHÇE AYRILIĞI DUYURDU

Fenerbahçe, Mesut Özil'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Konuyla ilgili Sarı-Lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil'e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Mesut Özil Başakşehir Fenerbahçe Göksel Gümüşdağ Bild
Ticarete el attı

Ticarete el attı
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Ekrana veda

Ekrana veda
Abla-kardeş reklamda

Abla-kardeş reklamda
12 saatte 1 milyonluk tıklanma

12 saatte 1 milyonluk tıklanma
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
‘Yıldız Şefler' Bodrum'da

‘Yıldız Şefler' Bodrum'da
Hayatımın en dürüst dönemi

Hayatımın en dürüst dönemi
Düğün heyecanı

Düğün heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX