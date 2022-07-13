Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan ve geçtiğimiz günlerde yolları ayılan Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu. Medipol Başakşehir kulübü, Mesut Özil'i renklerine bağladı.

BAŞAKŞEHİR'DEN MESUT ÖZİL İMALI PAYLAŞIM

Başakşehir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "...birgün yollarımız Başakşehir'de kesişecek" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, 2018 yılında Başkan Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı Mesut Özil açıklamasına gönderme olarak algılandı. Öyle ki Başkan Gümüşdağ Bild'e yaptığı açıklamada, "Mesut Özil, çok değerli bir futbolcu. Umarım bir gün yollarımız Başakşehir'de kesişir. Eğer bizimle olmak isterse onun için her şeyi yaparız" demişti.

"...birgün yollarımız Başakşehir'de kesişecek."



Göksel Gümüşdağ pic.twitter.com/vAtR8oGzwP — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 13, 2022

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ! İMZALAR YARIN ATILACAK

Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra Turuncu-Lacivertliler, Mesut Özil transferini duyurdu. Başakşehir yarın saat 12:00'de Mesut Özil için imza töreni düzenleyecek.

Fenerbahçe, Mesut Özil'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Konuyla ilgili Sarı-Lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil'e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.