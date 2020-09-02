  • BIST
    1087.81
  • Dolar
    7,3858
  • Euro
    8,7558
  • Altın
    465,6640
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Vasal devletin değiliz, Çin'le ilişkimiz bizim çıkarlarımız doğrultusunda"
Uzman isim Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Balıkesir'e deprem uyarısı: 7.2 büyüklüğüne sahip
'İbo Show' kaldığı yerden devam ediyor... İbrahim Tatlıses imzayı attı
Sömürgeci ruhları hortladı! Fransız mandası
Milyonlarca kişinin merak ettiği soru: Bulunan doğal gaz faturalara ne zaman yansıyacak... İşte yanı ...
Hazal Kaya böyle sitem etti: Uğradığım şiddet başkalarına güç verme arzusu yarattı
Yakalanan FETÖ'cülerin ifadeleri ortaya çıktı! Jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz
"Berlin Duvarı" gerçekten yıkıldı mı, yıkıldıysa Karadağ'ı neler bekliyor?
A Milli Takım Sivas'ta
Doğu Akdeniz'deki gerginliği Ege'ye taşıyarak tırmandırıyor
Türkiye'den ABD'nin skandal kararına sert tepki! Hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz ve asla taviz vermey ...
ABD'nin Balkan-Doğu Avrupa politikası!
"ABD'nin aldığı karar siyaset dışı ve basiretsiz bir karardır"
Sokak düğünü savaş alanına döndü
Alman ordusuna Türk damgası! "Rakiplerimizi bize denk değildi"
Beşiktaş'a Bayern Münih'ten transfer! Mert Yılmaz'ı kaptılar
Resmen duyurdular! ABD aşı birliğine katılmayacak
Terör örgütü YPG/PKK'ya ağustosta ağır darbe
İstanbul'da pes dedirten görüntüler: Yasağa rağmen asker uğurlama konvoyu yaptılar
Türkiye'nin ilk kadın F-16 pilotuna büyük onur
Anneden şaşırtan istek! Oğlu için elektronik kelepçe istedi
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Anadolu semenderi Batman'da görüldü
Akılalmaz olay! Su içmek isteyen çocuğu hastanelik etti
Otomobil satışları aylık yüzde 106 arttı
02 Eylül 2020 Çarşamba 10:45:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 10:45:00

Mert Nobre: Her takımla kafa kafaya oynayabilecek güçteyiz

Kaynak: DHA

ABONE OL

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre, yeni sezon fikstürünü değerlendirirken, "Fikstür kolay değil, her fikstür zor ama bizim takımımız iyi. Fikstürde Beşiktaş'la maçımız var, Konyaspor ve Antalyaspor'la maçlarımız var. Bence biz hepsi ile kafa kafaya oynayabilecek güçteyiz" açıklamasından bulundu.

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin teknik patronu Mert Nobre, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Hazırlık kampını değerlendiren genç teknik direktör, tesislerdeki olumlu atmosfere dikkat çekerek, "Yaklaşık 21 günlük bir kamp dönemi geçirdik. Tüm grup inanılmaz çalışıyor. Çalışkan bir takıma sahibiz. Yeni oyuncular da geliyor. Herkes form olarak yüzde 100 değil. En az bir iki haftaya daha ihtiyaç var yüzde 100 form için. Ama futbolcuların performansından çok mutluyum. Tesislerde atmosfer ve hava çok iyi" diye konuştu.

Nobre, genç oyuncuların performansı için ise "Bizim genç oyuncularımız çok kaliteli. İki forvetimiz Baran ve Gökhan, Arda, şu an milli takımda olan Berat ve İlker... Genç oyuncularımızın hepsinin kalitesi iyi. Bu karışım çok önemli. Tecrübeliler ve genç oyuncuları birleştiriyoruz. En kısa zamanda 4-5 genç oyuncuyu ilk 11'e yerleştirmek istiyoruz" dedi.

Sezonun ilk dört haftalık periyoduna da değinen Nobre, her takımla kafa kafaya oynayabilecek güçleri olduğunu söyledi. Mert Nobre, "Fikstür kolay değil, her fikstür zor ama bizim takımımız iyi. Eksiklerimiz var pozisyonlarda ama ben mutluyum takımın gidişatından. Fikstürde Beşiktaş'la maçımız var, Konyaspor ve Antalyaspor'la maçlarımız var. Bence biz hepsi ile kafa kafaya oynayabilecek güçteyiz. Hiçbir farkımız yok" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER