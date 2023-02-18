Menajeri, Hataysporlu Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu

Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun menajeri Nana Sechere, 31 yaşındaki Ganalı futbolcunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Sechere, "Tüm iyi dileklerde bulunanlara, Christian Atsu'nun cesedinin bu sabah bulunduğunu üzülerek bildirmek zorundayım. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle herkese duaları ve destekleri için teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Ayrıca Sechere, Atsu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu."

FUTBOL CAMİASINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Atakaş Hatayspor'un 31 yaşındaki oyuncusunun hayatını kaybetmesi nedeniyle paylaşımda bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızın acısını derinden yaşıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Christian'ı kaybettik. Hep kalbimizde olacaksın Christian Atsu. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan paylaşımda, "Hepimizin başı sağ olsun. Atakaş Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'nun vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Christian Atsu'nun ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz." mesajı paylaşıldı.

Öte yandan, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Avrupa'dan birçok kulüp de Christian Atsu için başsağlığı mesajı yayımladı.

ATSU'NUN KARİYERİ

10 Ocak 1992'de Gana'da dünyaya gelen Christian Atsu, profesyonel kariyerine Portekiz ekibi Porto'da başladı.

Bu takımda sergilediği performansla dikkati çeken Atsu, 2013'te İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'ye transfer oldu.

Ganalı oyuncu, sırasıyla Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga ve Newcastle United'da kiralık olarak forma giydi.

2017'de Newcastle United tarafından bonservisiyle transfer edilen Christian Atsu, 2021'e kadar İngiltere Premier Lig ekibinde görev yaptı.

Geçen sezon Suudi Arabistan temsilcisi Al-Raed'de oynayan Atsu, 2022-2023 sezonu başında ise Hatayspor'a transfer oldu.

Uzun yıllar Gana Milli Takımı'nda da forma giyen Christian Atsu, Hatayspor formasıyla tek golünü 5 Şubat'ta Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettikleri maçın 90+7. dakikasında serbest vuruştan kaydetmişti.