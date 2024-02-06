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06 Şubat 2024 Salı 11:30:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 11:30:00

Melissa Vargas, yeniden Fenerbahçe Opet'te

Kaynak: AA

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Milli voleybolcu, sezonun kalan bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyecek.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, son olarak Çin temsilcisi Tianjin Bohai Bank'ta oynayan 24 yaşındaki pasör çaprazının İstanbul'a geldiği ve 2023-2024 sezonunun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giyeceği belirtildi.

Geçen sezon Fenerbahçe Opet ile Sultanlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Melissa Vargas, ay-yıldızlı formayla da önemli başarılara imza attı. Vargas, 2023'te A Milli Kadın Voleybol Takımı ile FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Etiketler : milli voleybolcu fenerbahçe melissa vargas
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