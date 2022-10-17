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17 Ekim 2022 Pazartesi 09:56:00 - Güncelleme:17 Ekim 2022 Pazartesi 09:56:00

Meksika'da milli okçu Mete Gazoz'a 2021 yılının sporcusu ödülü verildi

Kaynak: AA

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2022 Dünya Kupası Finali için Meksika'da bulunan olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz 2021 yılının sporcusu, Yusuf Göktuğ Ergin de yılın antrenörü seçildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Okçuluk Federasyonu 2022 yılı açık hava okçuluk faaliyetlerinin sonuncusu olan ve yıl içerisinde doğrudan katılım hakkı ya da puan ile katılım hakkı kazanan ilk 8 sporcunun yarışacağı Dünya Kupası Finalleri, Meksika'nın Tlaxcala kentinde devam ediyor.

Gazeteciler ve Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yapılan oylama sonucunda, Mete Gazoz 2021 yılının sporcusu, Yusuf Göktuğ Ergin de yılın antrenörü seçildi.

Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'e ve Mete Gazoz'a ödüllerini Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener takdim etti.

Etiketler : Türkiye Okçuluk Federasyonu Yusuf Göktuğ Ergin Prof. Dr. Uğur Erdener
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