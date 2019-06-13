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13 Haziran 2019 00:38 | Perşembe

Mehmet Zeki Çelik hangi takımda oynuyor? Mehmet Zeki Çelik kimdir?

Mehmet Zeki Çelik kimdir? Mehmet Zeki Çelik kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? sorularının yanıtları tüm futbol severler tarafından merak ediliyor. A Milli Takım formasıyla çıktığı mücadelelerde boy gösteren Zeki Çelik hakkında araştırmalar yoğun olarak yapılıyor. Bursaspor alt yapısında başladığı kariyerini Fransa'da devam ettiren milli futbolcu hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 17 Şubat 1997'de Bursa'da doğan ve Bursaspor altyapısında futbola başlayan Mehmet Zeki Çelik, 1 yıllık Bursa Nilüfer macerasının ardından 2016 yazında İstanbulspor'un yolunu tuttu. İşte Mehmet Zeki Çelik'in hayatı...

Mehmet Zeki Çelik kimdir? Mehmet Zeki Çelik kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? sorularının yanıtları merak ediliyor. A Milli Takım formasıyla çıktığı mücadelelerde boy gösteren Zeki Çelik, gösterdiği performansla birçok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı.  Mehmet Zeki Çelik, 17 Şubat 1997 Bursa doğumludur. Futbol kariyerine henüz 11 yaşındayken Yavuz Selimspor takımında başlayan Zeki Çelik, 1 yıl burada top koşturduktan sonra 2009 yılında Bursaspor'a transfer olmuştur.  Mehmet Zeki Çelik hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler... 

MEHMET ZEKİ ÇELİK KİMDİR?
17 Şubat 1997'de Bursa'da doğan ve Bursaspor altyapısında futbola başlayan Mehmet Zeki Çelik, 1 yıllık Bursa Nilüfer macerasının ardından 2016 yazında İstanbulspor'un yolunu tuttu.

Bursaspor'un tüm alt yaş kategorilerinde forma giymesine karşın A takım'da forma giyemeyen genç yıldız. 11 kez Türkiye U16, 12 kez Türkiye U17, 2 kez Türkiye U18 ve 8 kez de Türkiye U21 formaları giydi.

Mehmet Zeki Çelik, İstanbulspor adına 69 karşılaşmada forma giydi ve 3 gol atıp 1 asiste imza attı. Temmuz 2018'de 2.5 milyon euro bonservis karşılığında Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan genç oyuncu, 2018-19 sezonunda toplam 36 resmi maça çıkıp 1 gol, 5 asistlik katkı sağlamayı başardı.

A Milli Futbol Takımı ile 7 resmi maça çıkan Zeki, Özbekistan'a karşı oynanan hazırlık maçında 2 gol kaydederek A Mili Takım forması ile ilk gol sevincini yaşamış oldu ve ülkesine galibiyeti getirdi.

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