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19 Temmuz 2022 Salı 14:20:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2022 Salı 14:20:00

Mehmet Topal futbolculuk kariyerini sonlandırdı

Kaynak: AA

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Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş formaları giyen milli futbolcu Mehmet Topal, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Mehmet Topal, "20 yıl önce Malatya'dan çıktığım yolda yaşanmışlıklarımın gururu ile futbolcu Mehmet olarak son kez karşınızdayım." ifadeleriyle başladığı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Çocukluk aşkım, yaşam kaynağım, tutkum olan futbol hayatım boyunca tarifsiz nice gururlar yaşadım. Yeri geldi mutluluğumu tarif edemedim yeri geldi üzüntümü belli edemedim. Çok kıymetli insanlarla çalıştım, çok kıymetli insanlar tanıdım. Çok da yıprandım, kırıldım. Ama futbola olan sevdam hepsinin üstündeki profesyonelliğim ile kimseyi kırmadan, saygısızlık etmeden bugünlere geldim, en azından böyle olduğunu umut ediyorum. Ben Mehmet Topal; yıllarca beni bağrına basan tüm taraftarlara, çalıştığım tüm kulüplerdeki baştan sona emek veren herkese, tüm başkanlarıma, tüm hocalarıma, benimle yürüyen tüm takım arkadaşlarıma, bizler için emek harcayan medya mensuplarına, her daim yanımda olan canım aileme, dostlarıma ve bana destek veren herkese binlerce kez teşekkür ederim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum. Hoşça kalın."

Kariyeri

Mehmet Topal, o dönemki adı Malatya Belediyespor olan Yeni Malatyaspor'da başladığı kariyerinde 6 farklı takımda forma giydi.

Malatya Belediyespor'dan 2002'de dönemin TFF 1. Lig takımı Çanakkale Dardanelspor'un altyapısına transfer olan Mehmet, 2005'te A takıma yükseldi. Burada gösterdiği performansla büyük bir sıçrama yapan Mehmet, 2006'da 20 yaşındayken Galatasaray'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılı takımda 82'si Süper Lig olmak üzere 126 maça çıkan Mehmet Topal, 4 kez fileleri havalandırdı. Performansıyla A Milli Takım'a seçilen Mehmet, ay-yıldızlıların yarı finale kadar yükseldiği 2008 Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı terletti.

2010'da Valencia'ya takımına transfer olan Mehmet, İspanya temsilcisinde geçirdiği 2 sezonda 59 resmi maça çıktı ve 3 kez fileleri havalandırdı.

"Örümcek" lakaplı tecrübeli futbolcu, 2012'de Türkiye'ye dönerek Fenerbahçe forması giydi. Sarı-lacivertli kulüpte 7 sene top koşturan Mehmet, 298 resmi karşılaşmada forma giydi ve 24 kez rakip ağları sarstı.

Türkiye'nin en önemli defansif orta sahalarından biri olarak gösterilen Mehmet Topal, 2019'da Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Turuncu-lacivertli formayı 64 resmi müsabakada terleten 36 yaşındaki futbolcu, 3 kez de gol atma başarısı gösterdi.

Mehmet, 2 sezonluk Medipol Başakşehir macerasının ardından geçen sezon başında Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı takımda bir sezon geçiren Mehmet, 10 resmi karşılaşmaya çıktı.

Sezonun tamamlanmasıyla sözleşmesi sona eren Mehmet Topal, aktif futbolculuk kariyerine son verdi.

Kariyerinde toplam 563 resmi maçta forma giyen Mehmet Topal, 38 kez gol sevinci yaşadı. Deneyimli futbolcu, A Milli Takım formasını ise 81 karşılaşmada terletti.

Kupaları

Mehmet Topal, yaklaşık 20 yıl süren kariyerine 7 kupa sığdırdı.

Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda Galatasaray, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yaşadı.

Mehmet Topal, Süper Lig'de 3 farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Türkiye Kupası'nı 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe ile havaya kaldıran Mehmet, 2008-2009 sezonunda Galatasaray, 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunda ise Beşiktaş ile TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.

Etiketler : Mehmet Topal Türkiye Kupası Süper Lig
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