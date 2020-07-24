Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde 6 maç sonra kazandı
Kaynak: AA
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, Danimarka Süper Lig'de konuk olduğu Aalborg'u 1-0 yendi.
Kopenhag, Danimarka ligi şampiyonluk grubunun 9. haftasında Aalborg'a konuk oldu.
Zeca, 53. dakikada attığı golle Kopenhag'ı 1-0'lık galibiyete taşıdı. Bu sonuçla Kopenhag, ligde 6 maç sonra galip geldi.
Midtjylland'ın daha önce şampiyonluğunu ilan ettiği Danimarka liginde Kopenhag, bitime bir hafta kala 65 puanla ikinci sırada yer aldı.
Medipol Başakşehir, ilk maçı 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun rövanşında 5 Ağustos'ta Kopenhag'a konuk olacak.
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