Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde 6 maç sonra kazandı

Kopenhag, Danimarka ligi şampiyonluk grubunun 9. haftasında Aalborg'a konuk oldu.

Zeca, 53. dakikada attığı golle Kopenhag'ı 1-0'lık galibiyete taşıdı. Bu sonuçla Kopenhag, ligde 6 maç sonra galip geldi.

Midtjylland'ın daha önce şampiyonluğunu ilan ettiği Danimarka liginde Kopenhag, bitime bir hafta kala 65 puanla ikinci sırada yer aldı.

Medipol Başakşehir, ilk maçı 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun rövanşında 5 Ağustos'ta Kopenhag'a konuk olacak.