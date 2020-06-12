  • BIST
    109185
  • Dolar
    6,8321
  • Euro
    7,7219
  • Altın
    381,4790
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hafter'in uçağı Karakas'a mı indi?
Kayseri'de yılanlara seslenen adam! Metresini 300 TL'den yakalıyor
Ulukışla'da Meydan Yaylası temizlendi
Habur'da 42.7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Türk firma en iyi performans gösteren üreticiler arasında
50 bin TL değerindeki malzemeleri çalan 3 zanlı adliyede
Camiye sığmayan cemaat kavşakta, yol kenarında namaz kıldı
FETÖ'den gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi serbest bırakıldı
Cuma namazı salgın sonrası üçüncü kez kılındı
Meteoroloji'den ülke geneli için sağanak yağış uyarısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Metin Topuz açıklamasına yanıt
İran'ın Suriye siyaseti değişebilir mi?
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in ilk yılı yeni dönem için umut veriyor
TCMB'den hamle üstüne hamle
Merkel'i çılgına çevirecek gelişme! İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti de açılıyor
Profesör olmuş ama adam olamamış! Tepki çeken görüntüler üzerine beklenen açıklama geldi
İngiliz ekonomisi çifte krize sürükleniyor
Ereğli'de kiraz üreticileri fiyatlardan umutlu
FETÖ'cü teröristlerin yaptığı usulsüzlükler ifadelere yansıdı
Korkutan gelişme! Kuzey Kore nükleer kapasitesini arttırmayı taahhüt etti
Eşi eve berber çağırdı, korona'dan hayatını kaybetti!
"Arkadan saldırıp kırık şişeyi boğazına sapladı"
HAVELSAN'a 'Mars' ödülü
Denizli'de dehşet! Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti
12 Haziran 2020 Cuma 11:18:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 11:18:00

Medipol Başakşehir'in konuğu Aytemiz Alanyaspor

Kaynak: AA

ABONE OL

Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra, yeniden devam kararı verilen Süper Lig'in 27. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra, yeniden devam kararı verilen Süper Lig'in 27. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Lige verilen uzun aradan önce oynadığı son 7 maçı kaybetmeyen Medipol Başakşehir, bu dönemde 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 53 puanla zirveye ortak olmuştu.

Medipol Başakşehir, haftaya aynı puana sahip olduğu Trabzonspor'un averajla gerisinde ikinci sırada giriyor.

Eksik oyuncu yok

Turuncu-lacivertli ekipte, bu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

İstanbul ekibinin, lige verilen aradan önce Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Enzo Crivelli ve kart cezası nedeniyle takımındaki yerini alamayan Alexandru Epureanu da Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giymeye hazır.

Skrtel sarı kart ceza sınırında

Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Skrtel, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 28. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER