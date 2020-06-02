Medipol Başakşehir'de Kovid-19 test sonuçları belli oldu

Medipol Başakşehir'in internet sitesinde yer alan açıklamada, takımda futbolcu, teknik ve idari heyet ile çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Futbolcuların takım halinde antrenmanlarını sürdürdüğü aktarıldı.