02 Haziran 2020 Salı 15:45:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 15:45:00
Medipol Başakşehir'de Kovid-19 testleri negatif çıktı
Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Medipol Başakşehir'in internet sitesinde yer alan açıklamada, takımda futbolcu, teknik ve idari heyet ile çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Futbolcuların takım halinde antrenmanlarını sürdürdüğü aktarıldı.
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