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26 Ağustos 2022 Cuma 16:52:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2022 Cuma 16:52:00

Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligindeki rakipleri belli oldu

Kaynak: AA

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu gruplarının kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının grupları, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kurayla belli oldu.

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti'nin hazır bulunduğu kura, eski milli kaleci Volkan Demirel ve eski Çek futbolcu Vladimir Smicer tarafından çekildi.

Birinci torbadan kuraya katılan Medipol Başakşehir, A Grubu'nda Fiorentina, Hearts ve RFS ile karşılaşacak.

Üçüncü torbada bulunan Demir Grup Sivasspor, G Grubu'nda Slavia Prag, CFR Cluj ve Ballkani ile mücadele edecek.

Gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Medipol Başakşehir (Türkiye), Fiorentina (İtalya), Hearts (İskoçya), RFS (Letonya)

B Grubu: West Ham United (İngiltere), FCSB (Romanya), Anderlecht (Belçika), Silkeborg (Danimarka)

C Grubu: Villarreal (İspanya), Hapoel Beer-Sheva (İsrail), Austria Wien (Avusturya), Lech Poznan (Polonya)

D Grubu: Partizan (Sırbistan), Köln (Almanya), Nice (Fransa), Slovacko (Çekya)

E Grubu: AZ Alkmaar (Hollanda), Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi), Vaduz (Lihtenştayn), Dnipro (Ukrayna)

F Grubu: Gent (Belçika), Molde (Norveç), Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti), Djurgarden (İsveç)

G Grubu: Slavia Prag (Çekya), CFR Cluj (Romanya), Demir Grup Sivasspor (Türkiye), Ballkani (Kosova)

H Grubu: Basel (İsviçre), Slovan Bratislava (Slovakya), Zalgiris (Litvanya), Pyunik (Ermenistan)

TURNUVA FORMATI

Avrupa Konferans Ligi'nde 32 takım mücadele edecek.

Dörder takımın bulunduğu 8 grupta birinci sırayı alanlar, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar, Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

Ekipler, grup aşamasından sonra iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

Etiketler : medipol başakşehir demir grup sivasspor uefa avrupa konferans ligi
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