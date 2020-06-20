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20 Haziran 2020 Cumartesi 07:09:00 - Güncelleme:20 Haziran 2020 Cumartesi 07:09:00

Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü deplasmanından 3 puanı çıkardı

Kaynak: AA

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Ligin 28. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü MKE Ankaragücü deplasmanı 1-2 kazandı.

10. dakikada Skrtel'in ceza sahası içinde Lobjanidze'ye yaptığı faul sonrası hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. 12. dakikada penaltı vuruşunu kullananan Rodrigues, topu filelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

14. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Crivelli'nin yaptığı kafa vuruşunda Lobjanidze, filelere gitmek üzere olan meşin yuvarlağı çizgiden çıkarttı. Pozisyonun devamında savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

26. dakikada konuk ekibin savunmadan uzaklaştıramadığı topu Michalak önünde buldu ve ceza sahasının sol çaprazdında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Michalak'ın şutunda meşin yuvarlak kaleye paralel bir şekilde gitti ve MKE Ankaragücü net bir fırsatı değerlendiremedi.

27. dakikada Medipol Başakşehir'de Visca'nın ceza sahasının dışından sol çaprazdan çektiği sert şutta, top direğin dibinden auta gitti.

35. dakikada sağ kanattan Visca'nın ceza sahası içine girerek ortaya çıkardığı topu kaleci Friedrich, uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak Aleksic'in önüne düştü. Aleksic'in şutunda kaleci Friedrich'in tokatladığı top direğe çarparak oyun alanına döndü.

36. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Visca, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluştu. Visca'nın sert şutunda kaleci Friedrich, sağına uzanarak topu kurtardı ve mutlak bir golü engelledi.

İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI HAKEMİN İŞARETİYLE BAŞLADI.

52. dakikada soldan ceza sahasına giren Crivelli, topu yanındaki Visca'ya bıraktı. Plase vuruşla topu uzak köşeden ağlara göndermek isteyen Visca'nın şutunda kaleci Friedrich, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı.

59. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. MKE Ankaragücü'nün hücuma çıkarken kaptırdığı top sonrasında Robinho soldan ceza sahasına girdi. Robinho'nun şutunda kaleci Friedrich, soluna uzanarak topu kurtardı. Friedrich'ten dönen topu kale sahasının içindeki Aleksic düzgün bir vuruşla tamamlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

73. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahasının hemen önündeki Aleksic, pasını ceza yayının içindeki Visca'ya çıkardı. Topu kontrol eden Visca, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2.

Medipol Başakşehir, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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