Medipol Başakşehir kupa finalinde Fenerbahçe'nin rakibi oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Maçın 11. dakikasında MKE Ankaragücü öne geçti. Kitsiou'nun ara pasında ceza sahasına giren Sowe, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

28. dakikada Berkay Özcan'ın ceza yayından çektiği şutta kaleci Gökhan Akkan, iki hamlede topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka önemli pozisyon olmadı ve MKE Ankaragücü soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İKİNCİ YARI



60. dakikada Dokanovic'in ceza yayının dışından çektiği şutta top az farkla auta gitti.

61. dakikada Medipol Başakşehir eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Deniz Türüç'ün ceza sahasına ortasında arka direkte iyi pozisyon alan Serdar Gürler, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

82. dakikada çabuk paslarla ceza sahasına gelen MKE Ankaragücü'nde Kitsiou'nun altıpasın hemen gerisinden sağ çaprazdan çektiği sert şutta kaleci Muhammed Şengezer, topu kornere çeldi.

87. dakikada kaleci Muhammed Şengezer ile Mahmut Tekdemir'in aut atışında anlaşamaması sonucu ceza sahasında topu alan Gökhan Töre, kaleciyi geçip meşin yuvarlağı son çizgiden ceza yayının üzerine çevirdi. Kale boş olmasına rağmen zor pozisyonda olan Diack'ın şutunda, top auta gitti.

90. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Gökhan Töre'nin ceza sahasına ortasında Emre Kılınç, kafayla topu altıpasın içine indirdi. Savunmadan seken topu arka direkte Chatzigiovanis boş kaleye gönderdi. Chatzigiovanis, oyuna girdikten bir dakika sonra fileleri havalandırmayı başardı.

Karşılaşmanın 90 dakikası 2-1 MKE Ankaragücü'nün üstünlüğüyle sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

İlk uzatma bölümünde Mujakic'in hakeme itirazından üst üste iki sarı kart sonrası kırmızı kart görmesiyle MKE Ankaragücü, 97. dakikada 10 kişi kaldı.

Medipol Başakşehir'in baskısına rağmen önemli bir pozisyon olmadı ve ilk uzatma bölümü sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle bitti.

111. dakikada Medipol Başakşehir eşitliği sağladı. Caner Erkin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Keny'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

120. dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahasından çektiği sert şutta top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın uzatma bölümü 2-2 sona erdi ve İstanbul temsilcisi finale çıktı.

Medipol Başakşehir, 11 Haziran'da İzmir'de oynanacak finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

"TEKNİK ADAMLIK KARİYERİMİN İKİNCİ SENESİNDE FİNAL OYNAMAK DA BÜYÜK MUTLULUK"



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü'yle 2-2 berabere kalarak finale çıktıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, çok önemli bir maç yaptıklarını belirterek "Ortaya koyulan mücadeleden dolayı iki takımı da tebrik ediyorum. İki takım da hak etti ama biz kazandık. Zaman zaman bizden daha iyi oynadılar. Her gol yediğimizde biz vites artırdık. Çalıştığımız yerlerden golleri attık." dedi.

Belözoğlu, bu yılki 52. maçları olduğunu ifade ederek "Avrupa'da yer alıp biz ve Fenerbahçe dışında mayıs ayına hedef taşıyan takım yok. Çok maç oynadık, bunun belli anlamda sıkıntılarını yaşıyoruz. Finale kaldığımız için çok mutluyum." diye konuştu.

Finalde, yıllarca kaptanlığını ve kısa bir süre teknik adamlığını üstlendiği Fenerbahçe'yle karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Oynadığım her takımda futbolcuyken formanın hakkın fazlasıyla verdim. Kendimi de en çok Fenerbahçe'ye ait hissettim. Çok üzüldüğüm günlerim de oldu. Bugün Başakşehir'in teknik direktörüyüm. Buranın başarısı için elimden geleni yapacağım. Bizler profesyoneliz. Fenerbahçe söz konusu oldu mu bizim için birçok kez susmamıza vesile olan hatıralar var. Fenerbahçe kalbimin en güzel yerinde ancak hayatta profesyonellik var, ekmek kazanıyoruz. Lig şampiyonluğu yaşamış kulübüme Türkiye Kupası'nı da kazandırmak istiyorum. Teknik adamlık kariyerimin ikinci senesinde final oynamak da büyük mutluluk."

"Final, İzmir'de 20 bin kişilik statta oynanacak. Final için bu kapasite az değil mi?" sorusuna ise Emre Belözoğlu, "20 bin bizim için çok iyi rakam. İzmir'e karşı pozitif ayrımcılığım da var, eşim İzmirli. Tabii kapasite Fenerbahçe için dezavantajlı gözükebilir. En büyük taraftara sahipler, bizim için daha avantajlı gibi." yanıtını verdi.

"Lige tutunacağız"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalıp elenerek finale yükselemedikleri için çok üzgün olduğunu söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantında konuşan Tolunay Kafkas, "Çok hak ettiğimiz bir maçtı. Çok üzgünüm. Bu büyük camiaya, başkana, sizlere bu finali yaşatmak isterdik. Maalesef futbolun içinde bunlar var. Kazandık derken eksik kalmak bize pahalıya mal oldu. İki maçta da oyun olarak kazanmamıza rağmen sonuç olarak kaybettik. Ligde çok rahat değiliz, 3 maçımız var. Lige tutunacağız." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk döneminde Trabzonspor'da oynarken 1995-1996 sezonunda kaybettikleri şampiyonluğa atıfta bulunan Kafkas, "1995-1996'da Trabzonspor'la futbolcuyken kaçırdığım şampiyonluk çok ağır gelmişti, büyük bir travmaydı. Bugün de aynı şekilde üzüldüm. Camiadan özür dileriz." değerlendirmesinde bulundu.

Uzatma dakikalarında hakeme itirazdan üst üste sarı kartlar görerek kırmızı kartla takımı 10 kişi bırakan oyuncusu Nihad Mujakic'i eleştiren Tolunay Kafkas, şunları kaydetti:

"Hakem haklı. Çok amatörce bir kart gördü. Bu kabul edilemez. Ligde görse telafisi var ama bu maçların yok. Ailelerimiz, bütün tribün bizi destekliyor. Bunu kabul etmek doğru değil. Yaptığı son derece yanlıştı. Mujakic umarım hatasından büyük bir ders alır. Bu tip maçlar her zaman yaşanmaz. Kendi içinde bunun bedelini çok ağır öder. Onun cezasını ben kendiyle baş başa kalıp vereceğini düşünüyorum. Bu da çok ağır bir şey."

Galatasaray'la Spor Toto Süper Lig'de 30 Mayıs Salı günü oynayacakları maçın hatırlatılması üzerine Kafkas, "Kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmez. Ben bu camiada bulunmaktan gurur duyuyorum. Biz şu an istediğimiz rahatlıkta değiliz." dedi.

Tolunay Kafkas, sakat oyunculardan Taylan Antalyalı'nın Galatasaray maçında oynayacağını, Pedrinho'nun ise yetiştirilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Sözleşmesinde gelecek yıl için opsiyon bulunduğunu ve bunun da kulübün elinde olduğunu anlatan Kafkas, gelecek sezon için henüz kararını da vermediğini belirterek, "Ayrılacağız gibi yanlış anlaşılmasın. Ben Ankaragücü'nün bu sıralamalarda olmasını doğru bulmuyorum. Ankaragücü, 'Düştü mü kaldı mı?' sorularına maruz kalmamalı. Avrupa kupalarını zorlayan, taraftarın mutlu olduğu bir takım istiyorum. Ben yukarılara oynatan bir teknik adamım. Futbolculuğum da antrenörlüğüm de başarılarla dolu. Ankaragücü'nü de yukarılara taşımak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.