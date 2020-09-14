  • BIST
    1109.28
  • Dolar
    7,4968
  • Euro
    8,9056
  • Altın
    468,7300
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'nın teklifine Türkiye'den sert cevap! 'Muhatabımız Rum kesimi değil'
Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: 21 Aralık'ta tamamlamış olacağız
21 ilde FETÖ'ye operasyon!
Medipol Başakşehir, Kenan Karaman ile anlaştı
Avrupa'da transfer döneminin şampiyonu Chelsea
Türk SİHA'ları ile ilgili çarpıcı yorum! Ege ve Doğu Akdeniz'de oyunu değiştirebilir
17 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
AB'den Rusya'ya şok! Kırım seçimlerini tanımadı
Suriye'de Türk Kızılayı aracına silahlı saldırı: Bir şehit, bir yaralı
Bakan Akar: Kıbrıs'ı milli meselemiz kabul ediyoruz
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 etkisini gösteriyor
DSÖ'den kritik açıklama! Ekim ve kasım aylarında ölümler daha sert geçecek
Bakan Soylu: Terör örgütünün bütün psikolojisini çökerttik
Japonya'da LDP'nin yeni başkanı Suga Yoşihide oldu
Lübnan'da yeni hükümet için önemli gün
Türkiye'den net mesaj! Doğu Akdeniz'de geri adım atmadık
Sanayide çarklar dönüyor! Üretim temmuzda yüzde 8,4 arttı
İletişim Başkanı Altun: En sert şekilde cevap verilecektir
Türkiye'de Doğu Akdeniz açıklaması: Yunanistan ve AB ülkeleri diplomasiye tanınan şansı heba etmemeli
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı'ya geçmiş olsun telefonu
Antalya uçağında kadın yolcuya 'ırkçı' saldırı
Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
Yemen'de BAE'nin desteklediği gruba çağrı: En kısa sürede çekilin
14 Eylül 2020 Pazartesi 13:18:00 - Güncelleme:14 Eylül 2020 Pazartesi 13:18:00

Medipol Başakşehir, Kenan Karaman ile anlaştı

ABONE OL

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, milli futbolcumuz Kenan Karaman transferinde sona geldi. Turuncu-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf ile anlaşmak üzere son detayları görüşüyor.

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Milli futbolcu ile anlaşma sağlayan turuncu-lacivertliler, Alman kulübü ile son detayları görüşüyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

26 yaşındaki hücum oyuncusunun adı daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.

20 MAÇTA 6 GOL, 1 ASİST

Kenan Karaman, geçen sezon Bundesliga'da 20 maçta 6 gol 1 asistlik performans ortaya koymuştu.

(NtvSpor)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER