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08 Temmuz 2020 Çarşamba 07:43:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 07:43:00

Medipol Başakşehir hata yapmadı

Kaynak: AA

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Süper Lig'in 31. haftasında lider Medipol Başakşehir, konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi.

Süper Lig'in 31. haftasında lider Medipol Başakşehir, konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi.

İlk yarı

12. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan ortaladığı topa arka direkte Crivelli kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

17. dakikada Caiçara sağdan çizgiye inerek ceza sahasına girdi ve topu ön direkte bekleyen Crivelli'ye çıkardı. Crivelli'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

28. dakikada Clichy'nin soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Visca'nın şutunda kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

38. dakikada Aleksic'in soldan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağa Demba Ba kafayla vurdu, top auta gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

57. dakikada soldan ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci, pasını müsait durumdaki Demba Ba'ya aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden vuruşunda son anda Mustafa Yumlu'nun müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere gitti.

65. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. İrfan Can'ın sağdan kullandığı kornerde kale sahası ön çizgisi üzerinde yükselen Crivelli, kafayla vurduğu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

77. dakikada Medipol Başakşehir, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Ceza sahasının sol kenarında topla buluşan Crivelli, meşin yuvarlağı ortaladı. Zeki Yavru'nun elle topa müdahale ettiğini ancak pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu belirten hakem Abdulkadir Bitigen ev sahibi ekip lehine serbest vuruş verdi. VAR incelenmesinin ardından Zeki'nin ceza sahası içinde topa müdahale ettiği belirlendi ve karar penaltı olarak değiştirildi. 78. dakikada penaltıda topun başına geçen Visca, meşin yuvarlağı kaleci Tolgahan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-0

84. dakikada Rodallega'nın uzaktan sert şutunda top yandan auta çıktı.

Müsabaka, Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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