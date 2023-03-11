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11 Mart 2023 Cumartesi 11:45:00 - Güncelleme:11 Mart 2023 Cumartesi 11:45:00

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlayacak

Kaynak: AA

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Medipol Başakşehir'in konuğu olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği müsabakada Volkan Narinç ve Deniz Caner Özaral yardımcı hakemlik görevini üstlenecek.

Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında yaşadığı puan kayıplarının ardından ligdeki son maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek puanını 43'e yükselten siyah-beyazlı ekip, haftaya 3. sırada başlayacak.

Ligde oynadığı son 2 maçında Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Medipol Başakşehir ise 40 puanla ligde 5. basamakta yer alıyor.

Ligde oynadığı son 2 maçta Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Medipol Başakşehir 40 puanla ligde 5. basamakta yer alıyor.

Dört maçlık üç puan özlemini 2-1'lik MKE Ankaragücü galibiyetiyle sona erdiren Beşiktaş ise 43 puanla haftaya 3. sırada giriyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mesut Özil bu mücadelede forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli takımın Gent ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu mücadelesinde sakatlanan Eden Karzev'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

BEŞİKTAŞ'TA WELINTON CEZALI

Siyah-beyazlı ekipte Welinton Souza yarın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

MKE Ankaragücü maçının uzatma dakikalarında sarı kart görerek cezalı duruma düşen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon Kasımpaşa, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında da sarı kart görmüştü.

GHEZZAL'IN DURUMU BELİRSİZ

Uzun süren sakatlığının ardından Antalyaspor maçında sahalara dönmesi beklenen ancak karşılaşma öncesi yapılan ısınma sırasında kasığından sakatlanan Rachid Ghezzal'ın durumu belirsizliğini koruyor.

Hafta içi yapılan antrenmanlarda takımla çalışan Ghezzal'ın durumu yarın yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

Tecrübeli oyuncu yapılacak değerlendirmelerin olumlu sonuç vermesi halinde Medipol Başakşehir maçıyla birlikte yeniden sahalara dönecek.

CENK TOSUN SINIRDA

Siyah-beyazlı takımın hücum silahlarından Cenk Tosun, yarın oynanacak karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkacak.

Bu sezon Bitexen Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören golcü oyuncu, Medipol Başakşehir maçında da sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve İstanbulspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

BAŞAKŞEHİRDE ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic, Stefano Okaka ve yeni transfer Joao Figueiredo sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üç futbolcu bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük maçında takımındaki yerini alamayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE BEŞİKTAŞ 33. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Medipol Başakşehir ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın 33. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 32 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 8 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 10 maçtan ise mağlup ayrıldı.

İki takım arasındaki 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

SON MAÇ BAŞAKŞEHİR'İN

İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı Medipol Başakşehir deplasmanda 1-0 kazandı.

Vodafone Park'ta oynanan 12 Eylül 2022'de oynanan karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 71. dakikada Bertrand Traore attı.

Rekabette Medipol Başakşehir'in 43 golüne, Beşiktaş 41 golle karşılık verdi.

LİG MAÇLARI

İki ekip Süper Lig'de 29 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 9, Beşiktaş ise 7 kez kazandı.

Taraflar arasındaki 13 maçta da beraberlik bozulamadı. Süper Lig rekabetinde Başakşehir'in 40, Beşiktaş'ın 39 golü bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR EVİNDE ÜSTÜN

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 16. kez sahasında ağırlayacak.

Başakşehir'in ev sahipliğinde 8'i Başakşehir Fatih Terim Stadı, 7'si Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 15 maçta, turuncu-lacivertliler 8 kez kazanırken, Beşiktaş'ın bu süreçte yalnızca 2 galibiyeti bulunuyor. 5 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.

Medipol Başakşehir bu maçlarda rakibine 24 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 15 maçın tamamında gol yerken, 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

KUPADA 3 MAÇ

İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez karşı karşıya geldi.

2009-2010 sezonundaki Türkiye Kupası grup maçı, 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi oldu.

İki takım geçen sezon tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken, Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazandı ve finale yükseldi.

Etiketler : medipol başakşehir beşiktaş maç

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