Medipol Başakşehir, Alanyaspor'u konuk edecek
Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
Geçtiğimiz haftayı bay geçen Medipol Başakşehir, yoluna yenilgisiz devam ediyor. Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Turuncu-lacivertiler son maçında ise Yukatel Kayserispor'u 2-0 yendi.
Turuncu-lacivertli ekip bu maç öncesinde 7 puanla Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 6. sırada yer alıyor.
Dört maç oynayıp, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Alanyaspor ise haftaya 5 puanla 12. sırada girdi.
Medipol Başakşehir'de bu maç öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
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